Nella città vecchia di Cosenza sbarca l’Unical con oltre 600 studenti da settembre

Quasi completate le aule all’interno del Complesso monumentale di San Domenico. Troveranno posto gli allievi afferenti ai corsi di Scienze infermieristiche e Fisioterapia

A settembre la campanella suonerà, si fa per dire, anche per gli studenti universitari. È prevista a metà del prossimo mese, infatti, la consegna di alcuni locali del Complesso monumentale di San Domenico all’Ateneo di Arcavacata. E ciò in virtù della convenzione sottoscritta lo scorso febbraio tra l’amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi e l’Unical, quando il sindaco, Franz Caruso e il Rettore, Nicola Leone, apposero la firma su un documento destinato a cambiare la fisionomia pure del centro storico. Già, in quanto la finalità principale del patto di collaborazione è incentrata sul rilancio del borgo antico.
