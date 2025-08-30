Nella città vecchia di Cosenza sbarca l’Unical con oltre 600 studenti da settembre

A settembre la campanella suonerà, si fa per dire, anche per gli studenti universitari. È prevista a metà del prossimo mese, infatti, la consegna di alcuni locali del Complesso monumentale di San Domenico all’Ateneo di Arcavacata. E ciò in virtù della convenzione sottoscritta lo scorso febbraio tra l’amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi e l’Unical, quando il sindaco, Franz Caruso e il Rettore, Nicola Leone, apposero la firma su un documento destinato a cambiare la fisionomia pure del centro storico. Già, in quanto la finalità principale del patto di collaborazione è incentrata sul rilancio del borgo antico.

