Rassegna stampa 30-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Calabria, le tante vertenze del lavoro nell’agenda del nuovo governatore
Regionali in Calabria, non solo “chi” ma anche “dove”: il rebus per i candidati è la lista
Aree interne della Calabria, un piano nazionale contro l’inarrestabile abbandono
Polemiche, accuse e un’indagine: Palmi mette la Varia in naftalina
Maxi rissa a Tropea, denunciati 14 giovani
CATANZARO
Cambia la mobilità nella zona nord di Catanzaro, via libera a strisce blu e navette
Elezioni in Calabria, i lametini che tentano la “scalata” al palazzo regionale
Bonifica di Crotone, rifiuti pericolosi all’estero: il Mase illustra il nuovo decreto
Nuovo ospedale di Vibo Valentia, il programma c’è: nell’estate 2026 «l’ultimo solaio»
L’ombra delle minacce su Cessaniti: si torna in Aula, ma pesano i silenzi
COSENZA
Nella città vecchia di Cosenza sbarca l’Unical con oltre 600 studenti da settembre
Scuola, pubblicati a Cosenza i bollettini per gli incarichi ai supplenti
Rende, partita la revisione degli atti sui contratti degli impianti sportivi
Il “Compagna” di Corigliano Rossano a secco di medicinali, l’amarezza di un’utente in una lettera
L’Arpacal redige un piano operativo di controllo delle acque del Tirreno cosentino
REGGIO
Aeroporto di Reggio Calabria, chiuso un luglio da record ma incombono i “tagli” di Ita Airways
Carceri di Reggio Calabria, schermatura della sezioni per stroncare i “blitz” con i droni
Santuario di Polsi, riaperta la strada: si accede solo a piedi e per tre giorni
