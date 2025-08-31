A Cosenza isole ecologiche intelligenti per migliorare il “porta a porta”

Il mese di settembre dovrebbe essere decisivo per l’istituzione delle isole ecologiche intelligenti. Così le hanno definite a Palazzo dei Bruzi. Un’iniziativa illustrata dall’amministrazione comunale nello scorso mese di marco, che avrebbe dovuto vedere la luce ad aprile. Ma i soliti intoppi di natura burocratica ne hanno impedito lo sviluppo. Il dirigente Giovanni Ramundo ora è apparso ottimista. Le isole ecologiche informatizzate (in alcuni centri della provincia, nell’area del Savuto, ad esempio, ne sono già state installate alcune a disposizione dei cittadini che le utilizzano attraverso delle tessere).

