Ambulanza-lumaca a Marina di Sibari

A Marina di Sibari una donna, in evidente difficoltà, ha atteso per oltre mezz’ora l’arrivo di un’ambulanza, senza che sul posto fosse disponibile immediatamente un mezzo di soccorso. Un episodio che sembra riaprire il dibattito sulla questione del sistema sanitario locale, proprio nel momento in cui Marina di Sibari, dopo anni di battaglie, ha ottenuto finalmente la tanto attesa postazione 118 attiva h24. Eppure ciò che abbiamo raccontato è, senza ombra di dubbio, l’emblema delle contraddizioni in un sistema sanitario molto spesso deficitario e nell’occhio del ciclone.

