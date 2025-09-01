Diamante, incidente tra due moto sulla statale 18: tre feriti e traffico deviato

Incidente stradale sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore" in località Diamante (km 270) in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due moto causando il ferimento di tre persone. La chiusura è necessaria a consentire l’atterraggio dell’elisoccorso e lo svolgimento dei rilievi. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.