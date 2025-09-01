Rassegna stampa 01-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, la speranza di Tridico? Più votanti. Le liste una “cassaforte” per Occhiuto
Elezioni in Calabria, i “no” di Lucano e Stasi mettono in crisi Avs
Regionali in Calabria, Raffa boccia la scelta di Falcomatà: «La sua candidatura pare una fuga»
Calabria, la frenata di Arrical senza una guida: Ferrari si è dimesso da presidente
Scuola, rebus Dsga in Calabria: hanno vinto il concorso ma non ci sono posti per l’assunzione
Isola Capo Rizzuto, parlano i Paparo: la morte di Filippo si poteva evitare
Ambulanza-lumaca a Marina di Sibari
Gioiosa Jonica, cadavere scaricato in strada: eseguita l’autopsia. Il giallo vicino alla soluzione?
Termovalorizzatore di Gioia Tauro, la gara per il rewamping col freno a mano
