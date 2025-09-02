Corigliano Rossano, presunto molestatore di ragazze fermato dai Carabinieri

Dopo una pioggia di segnalazioni individuato e bloccato in una discoteca un presunto molestatore. La persona è stata consegnata ai carabinieri che ora stanno verificando la sua posizione. L’episodio è avvenuto nella serata di chiusura della stagione estiva di un noto locale di Corigliano Rossano nel fine settimana appena trascorso. Un episodio spiacevole, prontamente gestito grazie alla collaborazione tra organizzatori e servizio di sicurezza interna. È stata la stessa direzione del locale a narrare quanto accaduto e come si sono svolti i fatti.

Per come si apprende, un uomo, indicato come accennato da più segnalazioni come presunto molestatore nei confronti di giovani ragazze, è stato subito individuato, bloccato dallo staff del locale e consegnato ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per gli accertamenti del caso nel corso della stessa serata. L’intervento, rapido e coordinato, ha evitato conseguenze più gravi, permettendo alla serata di proseguire senza ulteriori disagi per i giovani presenti all’interno del locale.

