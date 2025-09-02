Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Cosenza, interruzione dell'erogazione idrica per lavori di riparazione su una condotta dell'acquedotto Abatemarco

Un'interruzione dell'erogazione idropotabile si è resa necessaria da questa mattina in città per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazione di una perdita riscontrata, sulla condotta dell'acquedotto Abatemarco, in località Pezzi di San Marco, nel territorio si San Marco Argentano. Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che l'intervento di riparazione è stato già programmato e che la fornitura idropotabile verrà sospesa per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l'ordinaria erogazione non tornerà a regime.

