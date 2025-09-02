Pacemaker senza fili, Cosenza tra i centri d’eccellenza da quattro anni

Si chiama pacemaker senza fili, o leadless, ed è una delle innovazioni più importanti della cardiologia moderna. Dal 2021 è disponibile anche nella provincia di Cosenza, dove non è più una novità sperimentale ma una procedura consolidata. Il primo impianto è stato eseguito con successo nell’agosto di quell’anno presso la Cardiologia dell’ospedale di Castrovillari, diretta da Giovanni Bisignani, aprendo la strada a una diffusione che ha coinvolto altre unità operative dell’ASP.

Il dispositivo, inserito per via percutanea attraverso la vena femorale e posizionato direttamente nel ventricolo destro, ha ridotto drasticamente le complicanze tipiche dei pacemaker tradizionali: infezioni, fratture o dislocazioni degli elettrocateteri, trombosi venose. Più piccolo e meno invasivo, offre un impianto rapido, sicuro e una durata della batteria che in alcuni modelli arriva a vent’anni.

Un traguardo di rilievo è stato raggiunto anche nello spoke di Corigliano-Rossano, dove la cardiologa Silvana De Bonis ha guidato l’impianto del pacemaker più piccolo al mondo, dieci volte ridotto rispetto a un dispositivo convenzionale. A Cetraro-Paola, sotto la direzione di Maria Teresa Manes, la metodica è ormai parte integrante delle cure, contribuendo a una rete cardiologica provinciale sempre più integrata.