Rassegna stampa 02-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, derby nel centrodestra sulle liste: ecco i riposizionamenti “last minute”
A Cosenza il rebus delle liste per le regionali: partiti e forze politiche stringono i tempi in vista della scadenza
IN EVIDENZA
Stipendi gonfiati all’Ao di Cosenza: aperta un’indagine dalla Corte dei conti
Crotone, la “cruenta esecuzione” di Salvatore Silipo: «E’ stato ammazzato a freddo, a scopo dimostrativo»
Reggio, inchiesta “Arangea bis-Oikos”: contestata l'aggravante delle armi
Il clan Piromalli e la ‘ndrangheta a Gioia Tauro: il processo “Mala Pigna” all’epilogo
Traslata ieri la Madonna di Polsi: oggi la messa solenne a San Luca
INFRASTRUTTURE
Sì al Polo siderurgico, il sindaco: «Gioia Tauro resta un’opzione credibile»
Reggio-Milano Linate, con gli incentivi Ita pronta a ripristinare il volo?
Calabria, una scuola su cinque è priva di attestati di sicurezza
Trasporti, stop ai sussidi dalla Regione Calabria per le fasce deboli. Atam fa il punto sui tagli a Reggio
TURISMO
Turismo a Crotone: in estate più di 33 mila pernottamenti
Villeggianti intossicati in un lido di Nicotera: accertamenti anche sull’acqua potabile
CRONACA
Vibo, «Sanità senza programmi da 20 anni»: il monito del sindaco Romeo all’Asp
Aree di sosta a pagamento al cimitero di Catanzaro, il sindaco Fiorita: «Nessuna tassa sul dolore»
Corigliano Rossano, un presunto molestatore di ragazze fermato dai Carabinieri
Lamezia, tra libri e corredo il rientro a scuola è un vero salasso per le famiglie
Caricamento commenti
Commenta la notizia