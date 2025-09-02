Villapiana, sequestrati rifiuti nel centro di raccolta comunale: scatta la denuncia

I carabinieri forestali del nucleo di Corigliano hanno posto sotto sequestro un cumulo di rifiuti rinvenuto all’interno del centro di raccolta comunale di Villapiana, situato nella zona industriale del paese.

Durante un controllo, i militari hanno accertato la presenza di circa 60 metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, depositati alla rinfusa sul pavimento e non separati per tipologia. Tra i materiali trovati figurano elettrodomestici fuori uso come frigoriferi, lavatrici, scaldabagni, ma anche televisori, stampanti, stufe elettriche e apparecchi telefonici.

Secondo quanto rilevato, l’area non era adeguatamente delimitata né segnalata, e i rifiuti non risultavano gestiti nel rispetto delle norme previste dai decreti ministeriali, che impongono sistemi di stoccaggio sicuri e separati, con particolare attenzione ai materiali classificati come pericolosi.

Per tali irregolarità, i rifiuti depositati su una superficie di circa 80 metri quadrati sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Il rappresentante legale della ditta incaricata della gestione del centro è stato deferito per gestione illecita di rifiuti.