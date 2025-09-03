Erosione costiera a Fuscaldo, il sindaco Middea: “Servono interventi urgenti per la sicurezza della costa”

Si è discusso dell’erosione costiera nell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi nel Municipio di Fuscaldo. Il sindaco Giacomo Middea ha incontrato i rappresentanti delle 100 famiglie del Royal Village per affrontare il preoccupante fenomeno dell'erosione costiera che sta interessando la zona prospiciente al condominio. Durante l'incontro, il Sindaco ha fornito aggiornamenti sui progetti in corso e sulle azioni intraprese dall'Amministrazione comunale per affrontare questa problematica.

Il primo cittadino ha illustrato il progetto della Regione Calabria, attualmente in fase di stallo, che prevede interventi di messa in sicurezza della costa. Sebbene alcuni tratti siano già stati realizzati, la maggior parte delle opere necessarie rimane in sospeso. Middea ha sottolineato l'importanza di agire tempestivamente per proteggere il tratto di costa di pertinenza del comune di Fuscaldo, prima che i danni diventino irreversibili.

In aggiunta, il Sindaco ha menzionato un progetto di RFI, che dovrebbe essere avviato a breve e che interesserà specificamente la spiaggia antistante il villaggio Royal. Questo progetto rappresenta una speranza concreta per la comunità locale, che teme per la sicurezza e l'integrità della propria costa.

Durante l'incontro, i rappresentanti del Royal Village hanno espresso la loro disponibilità a partecipare attivamente ai futuri incontri organizzati dal Comune con i rappresentanti della Regione Calabria. L'obiettivo è quello di sollecitare l'avvio dei lavori di messa in sicurezza della costa, un tema di vitale importanza per la comunità.

L'appuntamento è stato fissato per dopo le prossime elezioni regionali, un momento cruciale in cui si spera che le nuove amministrazioni possano dare impulso a questi progetti fondamentali per la salvaguardia del territorio.

Il Sindaco Middea ha ribadito l'impegno dell'Amministrazione nel fare pressione sulla Regione per garantire la sicurezza della costa, sottolineando che la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini è essenziale per affrontare efficacemente questa sfida.