Rende, l'intera area di Villaggio Europa ripulita da un esercito di volontari

Nel quartiere di Rende mobilitazione dei cittadini per ridare lustro alla zona di piazza Italia, al Parco Giochi Autogestito, ai Campetti Bene Comune e a numerosissimi spazi pubblici

La forza del volontariato e dell’amore per i luoghi in cui si vive e si cresce. Ancora una volta, il cuore pulsante di Villaggio Europa ha battuto forte per il quartiere. Residenti e volontari si sono ritrovati per una nuova edizione della “Passeggiata atletico-ecologica”, un’iniziativa che unisce movimento, cura del territorio e spirito comunitario. L’evento ha portato alla bonifica completa di Piazza Italia, del Parco Giochi Autogestito, dei Campetti Bene Comune e delle zone limitrofe, restituendo decoro e vivibilità a spazi fondamentali per la socialità e il benessere collettivo. Non accade in altre zone dell’area urbana e non avviene in molte città calabresi. Iniziative di questo genere meritano dunque il plauso collettivo e sane forme di emulazione.
