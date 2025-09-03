Rende, l’intera area di Villaggio Europa ripulita da un esercito di volontari

La forza del volontariato e dell’amore per i luoghi in cui si vive e si cresce. Ancora una volta, il cuore pulsante di Villaggio Europa ha battuto forte per il quartiere. Residenti e volontari si sono ritrovati per una nuova edizione della “Passeggiata atletico-ecologica”, un’iniziativa che unisce movimento, cura del territorio e spirito comunitario. L’evento ha portato alla bonifica completa di Piazza Italia, del Parco Giochi Autogestito, dei Campetti Bene Comune e delle zone limitrofe, restituendo decoro e vivibilità a spazi fondamentali per la socialità e il benessere collettivo. Non accade in altre zone dell’area urbana e non avviene in molte città calabresi. Iniziative di questo genere meritano dunque il plauso collettivo e sane forme di emulazione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale