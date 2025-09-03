Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / San Giovanni, venti anni più tardi resta intatto il mistero di Pino Loria

San Giovanni, venti anni più tardi resta intatto il mistero di Pino Loria

La mamma del giovane scomparso il 3 settembre 2005 vive i suoi giorni tra tormento e dolore. Vorrebbe sapere dove è il corpo del figlio: «Anche lui come tutti merita una degna sepoltura»

Non riesce a darsi pace Immacolata Guzzo, la madre di Pino Loria, scomparso misteriosamente all’età di 26 anni in un pomeriggio del 3 settembre 2005. Vent’anni di dolore, di trepidazione, di sudore di madre. Vent’anni di attesa senza risposte. Dopo quel maledetto 3 settembre 2005, Immacolata Guzzo le ha tentate tutte per sapere dove fosse finito suo figlio.
Aveva fatto finanche affiggere anche locandine a Crotone, nel circondario, dopo che s’era diffusa voce che «qualcuno l’avesse visto alla Stazione Fs di Crotone». Donna-coraggio, la signora Guzzo ha telefonato più volte in tribunale, al Comando dei carabinieri di Cosenza, dappertutto. Si è rivolta anche al magistrato Nicola Gratteri, all’epoca dei fatti procuratore della Repubblica di Catanzaro. Non si è arresa neppure per un istante Immacolata Guzzo. Ha interloquito con “Chi l’ha visto?”, ascoltato e informato i giornalisti ma di Pino mai una certezza. Solo tanto mistero.
Poi la rivelazione amara di un pentito, secondo cui il ragazzo sarebbe stato ucciso e abbandonato in una boscaglia della Sila. Nient’altro.

