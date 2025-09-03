Tentano di incendiare un battello spazzamare a Campora, Occhiuto: "Farabutti, la Regione non si fa intimidire"

Stanotte, a Campora, il tentato incendio di uno dei sei battelli pulisci mare con i quali la Regione Calabria sta portando avanti uno dei progetti più innovativi in Italia per la salute delle coste e dell’ambiente marino. Immediata la reazione di Occhiuto, che non ha esitato a definire "farabutti" i responsabili del gesto, sottolineando che "la Regione non si fa intimidire".

“L’impiego, per il terzo anno consecutivo, di queste speciali imbarcazioni, in grado di coprire oltre 9.500 miglia nautiche, prevalentemente nel Mar Tirreno, ha permesso di raggiungere importanti risultati, con circa 2.000 kg di rifiuti raccolti ogni estate, tra plastica, legno, e schiume dannose", continua il presidente.

Un’attività che si inserisce nelle diverse azioni messe in campo dalla Giunta regionale nell’ambito della strategia d’intervento a tutela dell’ecosistema e a difesa del mare calabrese, consentendo di attestare la Calabria tra le Regioni italiane più attente alla tutela della salubrità del mare e delle sue coste.