Home / Cronaca / Un altro passo avanti per la 106, “blindato” il tratto Sibari-Coserie

Un altro passo avanti per la 106, “blindato” il tratto Sibari-Coserie

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera del Cipess che assegna 1,12 miliardi di euro. Finalmente può scattare il conto alla rovescia per l’aggiudicazione dell’intervento in due lotti

L’assegnazione di 1,12 miliardi di euro per la realizzazione del nuovo tratto della Statale 106 Sibari-Corigliano Rossano, tra Coserie e Sibari, diventa un atto concreto. La delibera del Cipess n. 21/2025, approvata lo scorso 15 maggio, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La medesima delibera ha definito le rispettive annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, le modalità attuative per il trasferimento e l’utilizzo dei finanziamenti. Ora non si torna indietro e l’opera, che potrebbe realmente e concretamente cambiare il volto e anche la storia dei territori che questa arteria attraversa, può essere realizzata. Il passaggio fa sì che quella somma non possa essere distratta per altre opere. Dopo l’approvazione della delibera nello scorso mese di maggio si erano sussurrate sibilline voci che volevano la delibera “lettera morta”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sgombera il campo da ogni dubbio o insinuazione e proietta l’attenzione alla realizzazione dell’opera che ha numeri importanti.
