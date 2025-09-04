Cercatori di funghi dispersi a Pedace salvati dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi la squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza – Distaccamento di San Giovanni in Fiore – è intervenuta a Pedace, in località Botte Donato–Strada delle Vette, per la ricerca di due cercatori di funghi che si erano smarriti in una zona boscata e impervia.

Le ricerche

Individuata la posizione dei dispersi tramite geolocalizzazione, è stato attivato il Reparto volo dei vigili del fuoco di Lamezia Terme per supportare le operazioni in ambiente montano.

Il recupero

Alle 18.15 l’elicottero Drago VF62 ha raggiunto i due escursionisti, provvedendo al recupero e al trasporto in un’area sicura, dove sono stati affidati al personale vigilfuoco della squadra di terra. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.