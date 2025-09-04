Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cosenza: bar, altri locali pubblici e case per 48 ore con i rubinetti a secco

Cosenza: bar, altri locali pubblici e case per 48 ore con i rubinetti a secco

Due rotture sulla condotta dell’Abatemarco nel territorio comunale di San Marco Argentano hanno costretto Sorical ad interrompere l’erogazione idrica causando innumerevoli disagi

Francesco De Cicco

Bar, altri locali pubblici e case senz’acqua per 48 ore. Tutti in fila alle fontanine pubbliche che ricevono il prezioso liquido da altri acquedotti. Colpa dell’Abatemarco. Due le rotture al gigante idrico che serve buona parte del capoluogo, Rende e una trentina di comuni.
Martedì mattina la prima nota diffida da Palazzo dei Bruzi annunciava l’interruzione dell’erogazione idropotabile per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione di una perdita riscontrata sulla condotta dell’Abatemarco in località Pezze di di San Marco Argentano. Un intervento di riparazione già programmato, come precisato dalla Sorical, con la fornitura idropotabile sospesa per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province