I vandali vessano Corigliano Rossano: anche un parco è ormai inaccessibile

Il cigolio delle catene di un’altalena rotta sospinta dal vento rende ancora più triste l’insieme dell’immagine che rimanda la villetta di piazzetta Portofino nel borgo marinaro di Schiavonea. Con la fine della stagione estiva ciò che rimane del parchetto giochi è veramente sconfortante. Altalene rotte, il ponte mobile di legno praticamente sparito e i giochi danneggiati. Continua la mancanza di rispetto per il patrimonio urbano cittadino. Anche in questo caso beni della collettività non sono stati rispettati, ma anzi sono stati vandalizzati rendendoli di fatto inservibili. Una amara constatazione che si inserisce nel contesto di una serie di atti vandalici che negli ultimi mesi hanno deturpato anche monumenti storici senza remora alcuna di arrecare un danno alla collettività e all’immagine stessa della città.
