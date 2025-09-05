Acri, dà di matto e si sfoga sulle opere del Museo all’aperto

Attimi di grande apprensione e preoccupazione lo scorso mercoledì sera nella cittadina silana in quella che sembrava essere una tranquillissima serata di fine estate. In pieno centro città, lungo l’area pedonale di corso Sandro Pertini, intorno alle 23 circa, un uomo, poco più che quarantenne, manifestando un improvviso impeto d’ira ha causato importanti danni ad alcune delle opere d’arte presenti sul corso e che fanno parte del museo all’aperto. L’uomo, che non sarebbe residente nella cittadina ma si trovava ad Acri di passaggio, forse per salutare alcuni amici, dalle prime ricostruzioni fatte, grazie anche alle testimonianze dei tanti presenti, avrebbe iniziato a urlare e colpire con violenza le installazioni con delle sedie prelevate dai locali della piazza.

