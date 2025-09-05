Battello pulisci-mare incendiato nel porto di Amantea, filmati gli attentatori

Indagini in corso a riguardo dell’incendio che ha colpito uno dei battelli preposti alla pulizia del mar Tirreno. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel porto di Amantea, nella speranza di individuare movimenti sospetti o soggetti che possano essere collegati all’accaduto. I filmati potrebbero rivelarsi determinanti per risalire agli eventuali autori del gesto.

Il battello ha una funzione particolarmente importante durante la stagione estiva, quando le spiagge di Amantea e del litorale tirrenico cosentino registrano un alto afflusso turistico. Il danneggiamento dell’imbarcazione rappresenta dunque un duro colpo alla lotta contro l’inquinamento marino e alla tutela del litorale.