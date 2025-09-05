Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cosenza, centinaia di cattedre vacanti: nuova infornata di supplenti

Atteso già nei prossimi giorni un secondo bollettino per affidare gli incarichi annuali Si aprono importanti chance per molti insegnanti in attesa di ottenere una cattedra

Sono centinaia le cattedre rimaste vacanti tra rinunce, mancate prese di servizio e posti emersi solamente in un secondo momento a seguito di ulteriori verifiche. Anche le scuole del Cosentino, come del resto d’Italia, devono fare i conti con le sedi ancora libere in seguito al primo bollettino, anche perché sopraggiunte e quindi non assegnate sinora. Una situazione fisiologica, comune a tutti gli Uffici scolastici provinciali, che però obbliga a procedere con almeno un secondo bollettino (lo scorso anno siamo andati ben oltre la decina, con incarichi affidati sino alla primavera).
