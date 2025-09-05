Cosenza, corsi d’acqua continuamente oltraggiati dai vandali

Una foto artistica quella scattata ieri da un gruppo di turisti. Uno scatto che non si è fatto sfuggire nemmeno il nostro Franco Arena. Osservando le acque del Busento l’obiettivo ha inquadrato un triciclo per bambini di colore rosso. Impossibile non vederlo. Purtroppo, non è la prima volta che i fiumi che attraversano la città vengono scambiati per un deposito di rifiuti. Biciclette e altro. Un vero peccato!