Irregolarità in Pronto soccorso a Corigliano, indagini su un medico e un vigilantes

L’Azienda sanitaria provinciale ha avviato una attività di verifica relativa a due episodi segnalati all’interno del presidio ospedaliero spoke di Corigliano Rossano. L’apertura dell’istruttoria è finalizzata a ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Il primo caso riguarda la segnalazione di presunti modi scortesi adottati da una guardia giurata dipendente di una ditta esterna che avrebbe arrecato disagio a un cittadino in occasione di un accesso all’ospedale. «L’Asp, attraverso la direzione ospedaliera, ha immediatamente richiesto alla società di vigilanza una relazione dettagliata sull’accaduto e ha aperto un’attività di accertamento interna. L’obiettivo è ricostruire con puntualità le circostanze, accertare le responsabilità e adottare, se confermate le irregolarità, provvedimenti severi nei confronti del dipendente autore della condotta».

