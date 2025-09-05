Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Irregolarità in Pronto soccorso a Corigliano, indagini su un medico e un vigilantes

L’Azienda sanitaria provinciale ha avviato un’inchiesta interna per accertare l’entità di alcuni fatti incresciosi che si sono verificati negli ospedali di Corigliano e di Rossano

L’Azienda sanitaria provinciale ha avviato una attività di verifica relativa a due episodi segnalati all’interno del presidio ospedaliero spoke di Corigliano Rossano. L’apertura dell’istruttoria è finalizzata a ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Il primo caso riguarda la segnalazione di presunti modi scortesi adottati da una guardia giurata dipendente di una ditta esterna che avrebbe arrecato disagio a un cittadino in occasione di un accesso all’ospedale. «L’Asp, attraverso la direzione ospedaliera, ha immediatamente richiesto alla società di vigilanza una relazione dettagliata sull’accaduto e ha aperto un’attività di accertamento interna. L’obiettivo è ricostruire con puntualità le circostanze, accertare le responsabilità e adottare, se confermate le irregolarità, provvedimenti severi nei confronti del dipendente autore della condotta».
