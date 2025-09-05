Questione Amaco a Cosenza, chiesta la proroga dei servizi fino al 31 gennaio

Solo notizie negative intorno all’Amaco. È di poche ore fa l’annuncio da parte del curatore fallimentare Fernando Caldiero della dismissione definitiva del parcheggio di via Aldo Moro. Caldiero ha reso noto che il 30 di questo mese cesserà la continuazione temporanea dell’attività d’impresa, per la quale è stata presentata comunque al giudice fallimentare del Tribunale cittadino la richiesta per una possibile ulteriore proroga al 31 gennaio 2026 delle sole Business Unit (Bu), Tpl e strisce blu. Per il parcheggio di via Aldo Moro non ci sono le condizioni per una prosecuzione dell’attività così come avvenuto per il carro attrezzi. L’impianto a breve verrà restituito al Comune.

