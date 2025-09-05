Rassegna stampa 05-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
-Porte girevoli e discese in campo, candidature verso i “botti” finali
In evidenza
-Il “Mare Mostrum” di Legambiente, in Calabria regna ancora l’illegalità
-Ok del ministero a Gioia Tauro: il porto è idoneo a ospitare il “Dri”
-A Locri un “sistema” collaudato di false certificazioni mediche
Sanità
-Sibaritide e Palmi, il progettista: “Niente fermerà i nuovi ospedali”
-Irregolarità in Pronto soccorso a Corigliano, indagini su un medico e un vigilantes
-Aggregazioni funzionali territoriali a Vibo, la nuova frontiera dell’assistenza
Degrado sociale
-Lamezia è sotto shock per il palazzo sventrato, si temono nuovi crolli
-Rifugi di fortuna in case disabitate a Lamezia, la disperazione in piazza S. Maria
Cronaca
-Cosenza, centinaia di cattedre vacanti: nuova infornata di supplenti
-Acri, dà di matto e si sfoga sulle opere del Museo all’aperto
-Cetraro, nuove indagini sul delitto Losardo: ascoltato dal pm il figlio della vittima
-Battello pulisci-mare incendiato nel porto di Amantea, filmati gli attentatori
-Femminicidio sventato a Roccabernarda, un encomio ai tre ragazzi-eroi
-Cosenza, corsi d’acqua continuamente oltraggiati dai vandali
-Questione Amaco a Cosenza, chiesta la proroga dei servizi fino al 31 gennaio
-Cosenza, corsi d’acqua continuamente oltraggiati dai vandali
Politica
-Reggio, l’Aula unita contro le intimidazioni poi “scoppia” la campagna elettorale
-Tariffe tpl a Catanzaro, Amc sospende gli aumenti ma ribadisce: “Stabiliti dalla Regione”
-Costi in ascesa a Catanzaro, la voce degli studenti: “I rincari? Limitano l’accesso all’istruzione”
Caricamento commenti
Commenta la notizia