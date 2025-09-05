Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Tarsia, ripartono i lavori per il cimitero internazionale dei migranti. Soddisfatto Corbelli (Diritti Civili)

Tarsia, ripartono i lavori per il cimitero internazionale dei migranti. Soddisfatto Corbelli (Diritti Civili)

di

Riprendono in questo mese di settembre i lavori per il cimitero internazionale dei migranti, la grande opera umanitaria voluta dal Movimento Diritti Civili e dal suo leader Franco Corbelli. Il progetto, unico al mondo, sorgerà a Tarsia, in Calabria, e sarà intitolato al piccolo Alan Kurdi, simbolo della tragedia dell’immigrazione.

Il memoriale

L’opera occuperà un’area di circa 30mila metri quadrati, sulla cosiddetta “Collina della Pace”, di fronte al lago e vicino all’ex campo di concentramento di Ferramonti, scelto per il suo valore simbolico di umanità e solidarietà.

La ripartenza del cantiere

Il cantiere, avviato nel 2018 con il sostegno della Regione Calabria e del sindaco di Tarsia, era stato interrotto dopo un anno a causa dell’esaurimento dei fondi e della pandemia. Ora, grazie a un nuovo contributo regionale concesso dal presidente Roberto Occhiuto, i lavori riprenderanno per essere completati.

Corbelli ha espresso soddisfazione e ringraziato sia Occhiuto, per aver reso possibile la ripartenza, sia l’ex governatore Mario Oliverio, che aveva dato l’avvio all’opera.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province