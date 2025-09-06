Choc nel carcere di Corigliano-Rossano, detenuto tenta di togliersi la vita tagliandosi le vene

Ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene un detenuto rinchiuso nel carcere di Corigliano Rossano. L’uomo, accusato di reati sessuali, è stato ritrovato in una pozza di sangue all’interno della sua cella. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi e si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Cosenza. Ad intervenire per sventare l’intento suicida del detenuto sono stati gli agenti della polizia penitenziaria che, durante i controlli, hanno notato una situazione anomala all’interno della cella. Una volta entrati hanno preso in mano la situazione e prestato i primi soccorsi tentando di tamponare l’emorragia. Le condizioni del detenuto sono apparse subito gravi, tanto che è stato allertato il servizio di emergenza del 118 che ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Cosenza, dove l’uomo si trova tuttora ricoverato per le cure necessarie.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale di domenica 7 settembre