Cosenza, arresto in flagranza per detenzione di armi clandestine e fuochi d'artificio

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, durante controlli nell’hinterland di Cosenza, ha arrestato il 2 settembre 2025 un uomo in flagranza di reato per presunta detenzione di armi clandestine, fuochi d'artificio ad alta potenzialità ed ipotesi di ricettazione.

Nel corso della perquisizione domiciliare in due garage riconducibili all’indagato, la Squadra Mobile ha sequestrato quattro pistole (tra cui un revolver privo di matricola, una semiautomatica francese cal. 6,35 mm con tre colpi, una pistola lanciarazzi funzionante e una pistola russa cal. 9 mm), sette proiettili — sei 6,35 mm e uno cal. 32 mm — oltre a circa 50 kg di fuochi d'artificio delle categorie F1 e F2 e 36 manufatti artigianali ad alta potenzialità.

Su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, il gip ha convalidato l’arresto e applicato una misura cautelare il 5 settembre 2025.