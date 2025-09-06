Cosenza, in sensibile calo il numero delle imprese commerciali attive nel territorio comunale

Il polmone commerciale cosentino respira forte, ma con differenze tra le varie categorie che hanno registrato in alcuni casi cali e in altri aumenti rispetto agli anni passati. Lo racconta la decima edizione dello studio “Demografia d’impresa nelle città italiane” realizzato dall’Ufficio studi di Confcommercio. Un osservatorio privilegiato sulla demografia delle imprese nelle città italiane che si pone ormai come affidabile riferimento per seguire l’evoluzione degli esercizi commerciali e delle attività di alloggio e ristorazione nelle singole città.

Per ciò che riguarda il commercio al dettaglio, come categoria complessiva, Cosenza, in base agli ultimi dati (aggiornati a giugno 2024), conta 495 imprese nel centro storico e 377 oltre il perimetro del centro storico che è più ampio di quello tradizionalmente inteso. Il calo è importante rispetto al passato: nel 2012 erano 569 nel centro storico e 509 non nel centro storico, 517 nel centro storico e 438 non nel centro storico nel 2019.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale