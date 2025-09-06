Moto fuori strada a Longobucco, ferito il conducente

Incidente stradale a Longobucco, dove una moto è finita fuori strada provocando il ferimento del conducente. Secondo le prime informazioni, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e dopo l’impatto è rimasto ferito: è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto.

I soccorsi

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Rossano, che hanno garantito la messa in sicurezza dell’area. Il ferito è stato affidato alle cure mediche e trasferito per ulteriori accertamenti sanitari. Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.