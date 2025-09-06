Rende, il consiglio comunale approva la costruzione di un nuovo svincolo autostradale

Tra i diversi punti approvati, giovedì in Consiglio comunale, quello relativo all’aggiornamento del parere espresso, nell’ambito della conferenza dei servizi, per il progetto della bretella di collegamento del viale Parco, tratto B, e l’Unical (tratto C e D) è certamente rilevante. Sia dal punto di vista politico che tecnico ed amministrativo. Tanto che la discussione, seppur breve, tra maggioranza ed opposizioni si è sviluppata soprattutto su questa tematica. Di cosa si tratta? Esattamente un anno fa, ad ottobre scorso, i commissari prefettizi di Rende, Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini, hanno approvato con una delibera di giunta lo schema di convenzione dell’intervento denominato “Opere accessorie propedeutiche alla realizzazione dello svincolo autostradale in località Settimo di Rende al km 250+000 dell’autostrada A2 del Mediterraneo e della stazione ferroviaria di Settimo di Montalto Uffugo”. Nel documento, si spiegava allora e si rilancia adesso, che la realizzazione dell’importante opera infrastrutturale da parte di Anas consentirà di migliorare e agevolare l’accesso alla città di Rende, primaria direttrice di sviluppo dell’area urbana cosentina, e di potenziare il collegamento con l’area industriale e con la zona universitaria di Arcavacata.

