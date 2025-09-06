Scontro tra due auto sulla Statale 18 a Fuscaldo, c'è un ferito grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 18, all’altezza del bivio di Fuscaldo nord. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in collisione. Una Alfa Romeo Giulietta è finita in una scarpata e il conducente, rimasto gravemente ferito, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cosenza.

Soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Paola, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le condizioni del ferito restano serie, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla causa dell'incidente.