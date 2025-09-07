Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cariati, dà di matto e danneggia il Pronto soccorso del “Cosentino”

Stanco d’attendere la visita un quarantaseienne ha messo a soqquadro il reparto emergenze. La furia distruttiva dell’uomo è stata in parte contenuta dall’intervento della guardia giurata

Non si ferma l'escalation di aggressioni all'interno dei nosocomi ionici. Non solo nei pronto soccorso dello spoke di Corigliano Rossano. Questa volta l'episodio riguarda l'ospedale “Vittorio Cosentino” di Cariati dove nei giorni scorsi un uomo che si era presentato al punto di primo soccorso per essere visitato è andato all'improvviso in escandescenza provocando il caos e tentando di aggredire fino anche la guardia giurata. Tutto si è svolto attorno alle 21:30 dell’altro ieri, quando il paziente dopo essere arrivato ed essersi registrato al triage lamentando dolori al petto era in attesa di essere visitato in quanto i sanitari erano già impegnati con altri pazienti più urgenti.
