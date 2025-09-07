Castrovillari, incendio danneggia azienda agricola: un ferito lieve

Un ferito lieve, un capannone da ricostruire ed una abitazione parzialmente toccata dal calore intenso. Ma c'è anche una vettura e la tremenda fine di 5 vitellini nel bilancio stilato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari al termine dell'incendio scoppiato in contrada Gammellone. Ci sono voluti i vigili in forza a due turni consecutivi per affrontare, in oltre dodici ore filate, le fiamme divampate sabato pomeriggio. La zona si trova a cavallo dei comuni di Castrovillari e Cassano Ionio. I vigili del fuoco hanno chiaramente escluso la matrice dolosa. Perché il fuoco sarebbe partito da una vettura presente nei pressi del capannone. Dalla macchina alle sterpaglie: il fuoco s'è poi trasferito in un grosso capannone dove erano stivate numerose tonnellate rotoballe di fieno. Oltre al lavoro dei vigili del fuoco - va detto – è risultato determinante l'intervento diretti e immediato dei proprietari dell'azienda agricola, Il ferito con ustioni agli arti inferiori, è stato trasferito al centro grandi ustionati di Napoli.