Protesta nel Cosentino, operai senza spogliatoi, docce e servizi igienici

A Castrolibero scoppia la protesta degli operai impegnati nel servizio di igiene urbana, gestito da Mia (Multiservizi igiene ambientale) in appalto per conto del Comune. I lavoratori denunciano di essere da molto tempo privi di servizi igienici, spogliatoi e docce; condizione che li costringe a cambiarsi in macchina o in strada, con pesanti ripercussioni sul piano di salute, sicurezza e dignità.

A occuparsi della vicendsa è il segretario provinciale Ugl Igiene Ambientale, Pasquale Amantea, che ha raccolto numerose segnalazioni e proteste.

«È vergognoso - afferma Amantea - che nel 2025 i lavoratori dell’igiene urbana siano ancora costretti a cambiarsi in macchina perché privi di locali adeguati. Questi operai garantiscono quotidianamente un servizio essenziale alla comunità, affrontando caldo, pioggia, polvere, sporcizia e cattivi odori, senza avere la possibilità di usufruire di bagni o docce. Si tratta di lampanti violazioni della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del Contratto nazionale, che obbligano le imprese a mettere a disposizione spazi idonei e attrezzati».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale