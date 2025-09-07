Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sanità: medici cubani in fuga, disagi nei Pronto soccorso di Paola

Sanità: medici cubani in fuga, disagi nei Pronto soccorso di Paola

In tilt i reparti dell’emergenza urgenza degli spoke di Paola e Cetraro dopo l’autolicenziamento di quattro professionisti: due camici bianchi addirittura hanno preferito trasferirsi nel settore privato

Fuga di medici cubani dai Pronto soccorso di Paola e Cetraro. Ospedali in emergenza per l’abbandono degli avamposti dell’emergenza-urgenza della sanità territoriale del Tirreno cosentino. Lo spoke Paola-Cetraro in qualche mese ha perso quattro professionisti. Due a testa per nosocomio. Alcuni di loro sono andati a lavorare nel nord Italia. Mentre altri sono rimasti in Calabria finendo per rimpinguare il privato. A meno di due anni del tanto discusso accordo tra la regione Calabria e il governo cubano i medici stanno adesso abbandonando i reparti nei quali erano stati accolti. Spesso senza preavviso.
