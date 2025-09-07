Tragico scontro tra auto nella notte a Crosia: muore un 21enne, grave l'altro conducente

Tragico incidente nella notte sulla statale 106. L'ennesimo che strappa alla vita. Un giovane di 21 anni, Giovanni Iacoi, di Mirto Crosia. Incidente avvenuto attorno alle due di notte nel tratto di strada compresa tra il comune di Corigliano Rossano e quello di Mirto Crosia. Il sinistro è avvenuto in località foresta. A scontrarsi due auto. È morto sul corpo mentre il conducente dell'altra vettura un cittadino di nazionalità straniera è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Rossano, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i sanitari del servizio di emergenza del 118.