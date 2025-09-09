Rossano, il Liceo Artistico lascia San Nilo: proteste per il trasferimento allo Scalo

Ci sarebbe un problema di sicurezza e agibilità dietro la decisione del Consiglio di Istituto di spostare il triennio del Liceo Artistico del Polo Liceale Rossano dal plesso San Nilo nel centro storico al plessi del liceo scientifico allo Scalo. Il problema riguarderebbe solo ed esclusivamente il terzo piano dell’immobile che secondo una relazione dei vigili del fuoco non avrebbe una uscita di sicurezza in virtù della presenza di un cantiere attiguo. Da ciò la contrazione degli spazi a disposizione ha determinano la scelta del “trasloco”. Sta di fatto che la decisione ha suscitato un moto di disapprovazione e un tam tam mediatico, anche e soprattutto in chi vede in questa decisione una ulteriore azione di depauperamento dei servizi del centro storico. “Rispetto l'autonomia degli organi scolastici, i quali formalmente nulla devono agli organi comunali. Tuttavia, sapendo di esprimere concetti poco gradevoli, ho trovato piuttosto inopportuno che un ente scolastico, conoscendo la sensibilità delle Istituzioni sull'argomento, non abbia avvertito la necessità di condividere questa scelta con l'Amministrazione Comunale”.

