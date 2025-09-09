Scuole al via a Cosenza ma senza personale. Cattedre e segreterie, troppe “x”

In attesa dei docenti, si cercano i direttori dei servizi generali e amministrativi (sono gli ex segretari). In vista della prima campanella, prevista per martedì 16 settembre, non sono poche le scuole che hanno già cominciato le lezioni in virtù dell’autonomia scolastica. Questa sarà la settimana del Bollettino Due da parte dell’Ufficio scolastico provinciale con l’affidamento degli incarichi annuali sino al 30 giugno se non addirittura il 31 agosto 2026. Sono centinaia le cattedre rimaste scoperte dopo il Bollettino Zero, destinato ai docenti di Sostegno per i quali le famiglie hanno chiesto la conferma al fianco dei figli, e il Bollettino Uno che invece è stato dedicato a tutti gli altri. Ma molti prof destinatari dell’incarico annuale non hanno preso servizio poiché, magari, già di ruolo oppure non interessati alla sede, quindi hanno lasciato libero il posto che ora dev’essere assegnato ad altri. Così come quelli emersi in un secondo momento, in seguito a verifiche più accurate da parte delle varie segreterie. Il Bollettino Due è atteso a momenti, anche perché il personale di Palazzo Lecce sta lavorando senza sosta per mandare più docenti possibile in classe per la prima campanella.

