Sicurezza a Corigliano-Rossano, arrivano dieci nuovi agenti

Hanno preso servizio ieri dieci poliziotti del ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, trasferiti in provincia dopo precedenti esperienze nelle Questure di Milano, Roma, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, oltre che nella Sottosezione autostradale di Lamezia Terme e nella Sezione Polstrada di Vibo Valentia. I nuovi arrivi sono stati assegnati principalmente al Commissariato di Corigliano-Rossano per rafforzare il controllo del territorio, mentre una parte è stata destinata ad alcune articolazioni della Questura in sostituzione di colleghi trasferiti.