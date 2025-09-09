Unical a sopporto della Flotillia: “Ciò che accade è gravissimo”. Assemblea all'università domenica alle 16

Coordinamento Unica per la Palestina a supporto della Flotilla. "Da giorni si susseguono azioni intimidatorie da parte di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla. Dai droni che sorvegliavano le navi provenienti da Barcellona, passando per i voli di aerei diretti a Sigonella, al rinvenimento di materiale bellico israeliano al largo di Lampedusa, fino al grave attacco di questa notte da parte di un drone alla nave Family Madeira, sulla quale è imbarcata anche Greta Thunberg. Negli ultimi mesi le piazze delle città calabresi, anche dei borghi più piccoli, sono state animate da manifestanti solidali con il popolo palestinese, che chiedevano l’interruzione di accordi economici, politici e accademici con Israele, la fine del genocidio e la libertà di autodeterminazione del popolo palestinese. Come Coordinamento Unical per la Palestina riteniamo che oggi più che mai sia necessario incontrarsi e coordinarci a livello regionale per dare una risposta forte ed unitaria nel caso in cui le navi della Global Sumud Flotilla dovessero essere bloccate da Israele e gli equipaggi sequestrati. Per questa ragione convochiamo per domenica 14 settembre alle ore 16 in Aula Studio Liberata (Università della Calabria, Ponte Pietro Bucci, cubo 18c piano terra) la prima assemblea regionale dei comitati pro-Palestina calabresi, per discutere di come muoverci insieme. Saremo il vento che gonfia le vele della Flotilla!