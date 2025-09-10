Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Corigliano, nell’area di Santa Lucia si teme l’ennesima inondazione

Corigliano, nell’area di Santa Lucia si teme l’ennesima inondazione

Il coordinamento cittadino di Fi denuncia l’assenza di manutenzione del canale che costeggia la strada comunale che attraversa il quartiere ausonico. Gli azzurri attaccano il primo cittadino

Un pericolo silenzioso e ignorato: il fosso di scolo fondiario in contrada Santa Lucia nell’area urbana di Corigliano. Il fosso, che costeggia la strada comunale, si presenta oggi completamente invaso da vegetazione, sterpaglie e rifiuti. Una condizione che lo trasforma in una trappola pronta a esplodere al primo temporale, impedendo ogni via di deflusso all’acqua piovana. Il fosso insiste in un’area densamente abitata e a vincolo R2-R3, quindi classificata ad altissimo rischio idrogeologico. Nessuno per altro dimentica quanto accaduto nel 2015 con la terribile alluvione che ha devastato un intero territorio ed anche come proprio i fossi di scolo hanno rappresentato una vera e propria bomba ad orologeria.
