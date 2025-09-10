Corigliano, nell’area di Santa Lucia si teme l’ennesima inondazione

Un pericolo silenzioso e ignorato: il fosso di scolo fondiario in contrada Santa Lucia nell’area urbana di Corigliano. Il fosso, che costeggia la strada comunale, si presenta oggi completamente invaso da vegetazione, sterpaglie e rifiuti. Una condizione che lo trasforma in una trappola pronta a esplodere al primo temporale, impedendo ogni via di deflusso all’acqua piovana. Il fosso insiste in un’area densamente abitata e a vincolo R2-R3, quindi classificata ad altissimo rischio idrogeologico. Nessuno per altro dimentica quanto accaduto nel 2015 con la terribile alluvione che ha devastato un intero territorio ed anche come proprio i fossi di scolo hanno rappresentato una vera e propria bomba ad orologeria.

