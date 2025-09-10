Inchiesta sull'intossicazione da botulino a Diamante: riscontrate carenze e irregolarità nello stabilimento di produzione

Prosegue l’inchiesta sull'intossicazione da botulino, avvenuta a Diamante lo scorso agosto. Due persone sono decedute e oltre 20 erano state ricoverate per intossicazione dopo aver mangiato un panino con «friarielli» acquistato da un venditore ambulante sul lungomare di Diamante. E’ stata acquisita la documentazione relativa agli accertamenti dell’Asp di Salerno, effettuati in uno stabilimento di produzione di Scafati. Da questi controlli emerge la «non conformità significativa» sia sulle procedure di autocontrollo che sulle condizioni igienico-sanitarie di struttura e attrezzature, con valutazione del rischio caratterizzata da «pericolo di contaminazione biologica durante la lavorazione».

Tra le carenze evidenziate emerge che la ditta «utilizzava un’area esterna al laboratorio esposta alle condizioni ambientali, quale luogo per lo stoccaggio delle materie prime di produzione propria e semilavorate di terzi, senza registrar la relativa differenziazione in fase di lavorazione secondaria». Inoltre, «non documentava dosaggio e misurazioni delle soluzioni utilizzate per l’acidificazione delle materie prime durante le fasi di lavaggio e preparazione, nè il monitoraggio delle temperature di pretrattamento termico per alimenti. E «non effettuava lo stoccaggio del prodotto finito all’interno di locali carenti dei requisiti igienico-sanitari e privi dei dispositivi per la lotta agli infestanti».