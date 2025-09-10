Rassegna stampa 10-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Verso il voto in Calabria: il vicepremier, i miliardi e la (dura) realtà per i calabresi
In evidenza
- “Malapigna” a Reggio, la Procura chiede 16 anni di carcere per Pittelli
- Vibo, reagisce bene Francesco: “salvato” allo Jazzolino e operato al Bambino Gesù
- Crollo a Sambiase, sotto la lente il permesso a costruire e la Scia
- Quel "piccolo" traffico di droga di un gruppo "stabile ed efficiente" a Reggio
Istruzione e precarietà
- Pianeta scuola, pronti a ricominciare in Calabria. Tutti i numeri... del calo demografico
- Scuole al via a Cosenza ma senza personale. Cattedre e segreterie, troppe “x”
Restyling e disagi
- La nuova sede del “Siciliani” aprirà i battenti a gennaio
- Inaugurata la scuola media paritaria diocesana a Locri
- Grotteria, la media “negata”. Otto ragazzini senza scuola
- Rossano, il Liceo Artistico lascia San Nilo: proteste per il trasferimento allo Scalo
Politica
- Scontro sul Museo della Tonnara Maggioranza divisa, tensioni nel Pd a Vibo
Cronaca
- Catanzaro, la carica dei futuri infermieri tra speranza e preoccupazione
- Imu sulle piattaforme del metano a Crotone: Eni deve pagare 3,4 milioni di euro
- Depurazione a Reggio, sbloccato l’iter per i lavori a Ravagnese
Caricamento commenti
Commenta la notizia