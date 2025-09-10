Statale 106, una trappola mortale tra Corigliano Rossano e Crotone

Negli ultimi 5 anni, 201 incidenti, 18 morti e oltre 270 feriti. Sono questi i numeri della Statale 106, nel tratto compreso tra Corigliano Rossano e Crotone. Sono i numeri del dolore, dell’angoscia, della paura e della preoccupazione. Quelli invece relativi ai costi del suo ammodernamento li lasciamo, invece, a quando si tireranno realmente le somme su un progetto che si spera possa restituire a questa terra e alle sue comunità una strada sicura e affidabile. Per il momento si piange una nuova vittima: Giovanni Iacoi, 21 anni. Per lui Mirto Crosia, nel giorno del suo funerale, si è fermata. La sindaca Maria Teresa Aiello ha indetto il lutto cittadino in un clima di profondo dolore, che ha colpito l'ennesima famiglia che piange una giovane vita finita sull’asfalto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale