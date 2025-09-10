Tenta un furto in un’abitazione di Schiavonea, 45enne rintracciato e arrestato

Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato nella quasi flagranza del reato un 45enne del posto, ritenuto gravemente indiziato di «tentato furto in abitazione».

La famiglia presa di mira non ha esitato a chiamare i Carabinieri non appena i componenti, nel cuore della notte, hanno percepito che qualcuno stava tentando di entrare all’interno della loro abitazione. Nella circostanza le vittime hanno compreso che attraverso uno strumento, poi rivelatosi un grosso coltello da cucina, un potenziale malfattore stava forzando una delle finestre dell’abitazione.

L’intervento dei militari è stato pressoché immediato, tanto che il responsabile dei fatti è stato rintracciato poco distante dall’abitazione, ancora in possesso del coltello che aveva utilizzato poco prima per tentare di aprire la finestra. Una ulteriore conferma delle responsabilità potenzialmente riconducibili al predetto è emersa dal controllo delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione. Un confronto che ha confermato la corrispondenza di alcuni elementi che sono stati ritenuti perfettamente sovrapponibili.