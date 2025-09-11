Arrestato per spaccio un 39enne di Cassano. Sui panetti di hashish la scritta “Bobble Gum”

I Carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza L.V.M., 39enne del posto, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di cinque panetti di hashish recanti la scritta “Bobble Gum” per un peso complessivo di 491 grammi, oltre ad un bilancino elettronico idoneo per la pesatura “di precisione”.

Questa circostanza, insieme ad altri elementi, hanno portato all’arresto in flagranza dell'uomo, il quale è stato posto ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.