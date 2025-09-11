Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Castrovillari, due giovani arrestati per furto aggravato in un negozio del Centro Commerciale “Le Vigne”

Che i Carabinieri siano sempre “in servizio”, anche quando non indossano l’uniforme, è cosa nota e, infatti, l’odierna operazione ne è stata la riprova.

È il primo pomeriggio del 10 settembre quando un giovane Carabiniere, effettivo all’Aliquota Radiomobile di Castrovillari, è intento a recarsi – libero dal servizio - al Centro Commerciale “Le Vigne” per fare spesa; tuttavia, giunto nel parcheggio, nota una vettura allontanarsi velocemente e – avuta immediata indicazione da un vigilante circa un furto appena perpetrato in un negozio - decide di seguire con la propria auto quel veicolo. Contestualmente, avvisa i colleghi di pattuglia, riuscendo a bloccare il mezzo pochi minuti dopo, nei pressi di Viale del Lavoro.

A bordo di quel veicolo vi erano due soggetti, subito sottoposti ad accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire ben due portafogli con varie carte di credito, asportatati poco prima a due commesse del negozio, tutto poi restituito alle malcapitate.  

Pertanto, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, i due soggetti sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato e tradotti presso la locale Casa Circondariale, in attesa di giudizio.

