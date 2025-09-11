Scuola, corsa contro il tempo a Cosenza: decine di supplenti in cattedra

Appuntamento a venerdì. Tutte le strade portano a domani per la pubblicazione dell’attesissimo Bollettino Due per l’affidamento con incarico annuale delle decine di cattedre rimaste scoperte dopo la prima infornata di nomine formalizzata a fine agosto. Molti i posti rimasti vacanti poiché i destinatari dell’incarico non hanno preso servizio, per una ragione o l’altra, o poiché emersi in un secondo momento a seguito di ulteriori verifiche da parte delle segreterie. L’Ufficio scolastico provinciale, coordinato da Loredana Giannicola, sta lavorando con le varie scuole proprio per verificare le disponibilità residue in modo da coprile tutte (o quasi) con questo secondo bollettino. Così martedì 16 (ma molte scuole hanno già cominciato o lo faranno lunedì 15) tutti i prof saranno in servizio limitando i problemi per gli istituti e i disagi per gli studenti sballottati per l’assenza dei docenti. Palazzo Lecce sta lavorando senza sosta per pubblicare domani e tutto fa pensare che ci riesca.

Ieri pomeriggio l’Ambito territoriale provinciale di Cosenza, che ha annunciato la pubblicazione delle cattedre disponibili per il Bollettino Due, ha inoltre reso nota una comunicazione della dirigente Giannicola a tutte le scuole della provincia.

